Парламент Грузии нового созыва приступил к работе

Новый созыв парламента Грузии приступил к своей работе

Парламент Грузии, сформированный по итогам выборов 26 октября, приступил к своей работе, передает ТАСС.

Депутаты, как отмечает агентство, проголосовали о признании собственных прав в качестве депутатов, а правительство сложило свои полномочия. Премьер-министр республики и все министры до утверждения нового правительства будут исполняющими обязанности.

Отмечается, что во время голосования у стен парламента проходила акция протеста.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами раскрыл сроки президентских выборов в стране. Точная дата проведения президентских выборов в стране, уточнил он, будет назначена парламентом во вторник.