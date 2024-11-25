Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:55, 25 ноября 2024Бывший СССР

Парламент Грузии нового созыва приступил к работе

Новый созыв парламента Грузии приступил к своей работе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Svet foto / Shutterstock / Fotodom

Парламент Грузии, сформированный по итогам выборов 26 октября, приступил к своей работе, передает ТАСС.

Депутаты, как отмечает агентство, проголосовали о признании собственных прав в качестве депутатов, а правительство сложило свои полномочия. Премьер-министр республики и все министры до утверждения нового правительства будут исполняющими обязанности.

Отмечается, что во время голосования у стен парламента проходила акция протеста.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами раскрыл сроки президентских выборов в стране. Точная дата проведения президентских выборов в стране, уточнил он, будет назначена парламентом во вторник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У загоревшегося в Турции Superjet 100 уже отказывал двигатель. Что еще известно об инциденте?

      Сотрудницу российской прокуратуры сократили после изнасилования коллегой

      Солдат ВСУ случайно сдался в плен

      Суд освободил из-под стражи подозреваемого в развратных действиях российского священника

      Сальдо рассказал подробности атаки ВСУ на скорую помощь в Херсонской области

      В Кремле высказались о выборах в Румынии

      Израиль накажет израильскую газету

      Следователи возбудили дело по факту расправы над 6-месячным ребенком в российском городе

      НАСА выбрало Blue Origin и SpaceX для доставки грузов на Луну

      Большой театр впервые бесплатно покажет «Щелкунчика»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше