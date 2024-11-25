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13:45, 25 ноября 202469-я параллель

Партизанивший в Донбассе 94-летний россиянин вернулся туда через 80 лет с одной целью

Участник Великой Отечественной войны стал волонтером в зоне СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Партизанивший в Донбассе 94-летний россиянин вернулся туда через 80 лет с одной целью. О том, что заставило его вновь оказаться в окрестностях Луганска, мужчина рассказал РИА Новости.

Анатолий Алешкин — участник Великой Отечественной войны. Он родился и вырос в Лисичанском районе Луганской народной республики (ЛНР), а сейчас живет в ЯНАО. После начала специальной военной операции (СВО) он стал волонтером.

Мужчина признался, что не мог спокойно смотреть на жителей населенных пунктов ЛНР, которые, по его словам, «в буквальном смысле были раздеты, разуты и голодны».

Ветеран рассказал, что в военные годы он примкнул к партизанскому движению, организованному в оккупированном армией Гитлера Донбассе.

Ранее пятеро братьев из Нижнего Новгорода ушли на СВО. Четверо из них служат в одном подразделении — батальоне спецназа «Ахмат». Всего в семье 14 детей, девять из которых — мужчины.

ЖЗЛ
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