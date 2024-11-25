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02:50, 25 ноября 2024Путешествия

Пассажирка сообщила об иске против компании «Азимут»

«Известия»: пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье пишут иск против «Азимута»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), загоревшегося при посадке в Анталье, пишут коллективный иск против авиакомпании «Азимут». Об этом сообщила одна из пассажирок рейса Сочи — Анталья, видео опубликовали «Известия».

По словам путешественницы, лайнер совершил резкую посадку, после чего в течение одной минуты произошло возгорание самолета. Женщина отметила, что первая эвакуировалась с помощью трапа, а затем смогла снять происходящее. «Пожарные приехали быстро, нам повезло», — добавила она.

Ранее пассажирка самолета рассказала, что сразу после ЧП экипаж лайнера пытался успокоить находившихся на борту. По ее словам, люди старались сохранять спокойствие и покинуть самолет как можно скорее.

О пожаре на российском самолете стало известно 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. В авиакомпании «Азимут» сообщили, что пожар начался после грубой посадки из-за сдвига ветра.

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