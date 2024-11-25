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09:31, 25 ноября 2024Россия

Полуголого 16-летнего российского школьника нашли в канаве на территории отеля

РЕН ТВ: в Ленобласти полуголого школьника нашли лежащим в канаве у отеля
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В городе Всеволжск Ленинградской области полуголого 16-летнего школьника нашли лежащим в канаве на территории отеля, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, российский подросток был одет в шорты и пуховик. Его заметила прохожая и вызвала скорую помощь. Спасти юношу прибывшим медикам не удалось.

Предположительно, в день случившегося несовершеннолетний бегал по территории загородного отеля с бутылкой в руках. Труп старшеклассника направили на экспертизу. Полицейские начали выяснять другие обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в школе №17 в городе Нижневартовск нашли мертвым одного из учеников. Рядом с мальчиком обнаружили вейп. Сотрудники правоохранительных органов тогда организовали проверку.

ЖЗЛ
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