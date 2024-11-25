Путин распространил разовую выплату за участие в СВО еще на одну категорию бойцов

Президент Путин распространил разовую выплату за участие в СВО на росгвардейцев

Разовую выплату в 400 тысяч рублей за подписание контракта для участия в специальной военной операции (СВО) будут получать и бойцы Росгвардии. Указ о распространении доплаты на еще одну категорию бойцов подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

В указе отмечается, что выплата будет положена тем бойцам Росгвардии, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Срок, на который военнослужащим Росгвардии полагается заключить контракт для получения выплаты, должен составлять один год или более.

Ранее сообщалось, что справку, подтверждающую статус участника СВО на Украине, с 1 ноября начали выдавать по-новому — через портал «Госуслуги», а также в многофункциональных центрах.