Раскрыты масштабы прихода зимней погоды в Россию

Синоптик Вильфанд: уже более 90 процентов территории РФ покрыто снегом

На сегодняшний день снегом уже покрыто более 90 процентов территории РФ. Масштабы прихода зимней погоды в Россию раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Более 90 процентов площади России покрыто снегом, хотя и регистрируются температурные положительные аномалии. (...) Поскольку снег не прогнозируется в центре европейской (части) России до конца недели, ситуация не изменится», — поделился информацией синоптик.

По его словам, снег сейчас не лежит лишь на юге Центрального федерального округа, в частности, в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях, а также на юге Приволжского федерального округа. Что касается Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, то они под влиянием положительных температур на погоду «покроются лишь пятнышками снега», отметил Вильфанд.

Синоптик также рассказал, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) высота сугробов в данный момент составляет от 30 до 45 сантиметров, а в Якутии — от 15 до 50 сантиметров практически по всему региону.

Ранее в этот же день Вильфанд предупредил, что на некоторых территориях Урала, Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни наступит аномально теплая погода.