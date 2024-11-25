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08:33, 25 ноября 2024Экономика

Часть россиян предупредили об аномально теплой погоде

Синоптик Вильфанд: на Урале и в Сибири ожидается аномально теплая погода
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В ряде регионов РФ в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода — температура будет на 12-20 градусов превышать климатическую норму для этого периода. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Синоптик пояснил, что температурные аномалии коснутся некоторых территорий Урала, Сибири и Дальнего Востока. «Город Салехард находится на полярном круге, а температура там будет от нуля до минус пяти, даже к нулю будет приближаться. (...) Температура в понедельник на 16-20 градусов выше нормы будет на севере Урала, да и в центральной части на 8-10 градусов выше. Дальше, на северо-западе Красноярского края уже на 12-16 градусов (выше нормы), днем будет около ноля, ночью до минус 10. В Туруханском районе ночью будет всего минус 12-13 градусов, дневная температура составит минус три градуса, что на 16-20 градусов выше нормы», — поделился информацией специалист.

Помимо этого, в Якутии во второй половине предстоящей недели температура будет составлять минус 16-20 градусов в дневные часы и минус 20-25 градусов, что выше нормы на 18-20 градусов. «Я бы даже сказал, что жара несусветная в Якутии, ночью там должно быть минус 40. И вот такая аномальная погода во второй половине недели будет во многих регионах РФ», — добавил Вильфанд.

Эксперт связал столь высокие температуры в регионах страны с циклонами над Северным Ледовитым океаном: по южной их периферии из Атлантики перемещается теплая воздушная масса, которая приводит к росту показателей столбиков термометров.

Накануне Вильфанд также сообщил, что в понедельник, 25 ноября, в столичном регионе наступит мягкая зима.

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