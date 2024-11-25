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15:54, 25 ноября 2024Россия

Раскрыты подробности о сбившем толпу пешеходов водителе BMW

РИА Новости: сбившего толпу пешеходов в Челябинске мужчину дважды лишали прав
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: СУ СК России по Челябинской области

Cбившего толпу пешеходов в Челябинске мужчину дважды лишали прав. Подробности о водителе BMW раскрыл источник РИА Новости.

По данным агентства, 47-летнего россиянина впервые лишили водительских прав в 2012 году сроком на один год, когда он попался на вождении в состоянии алкогольного опьянения. Спустя шесть лет, в 2018 году, его повторно лишили водительских прав за аналогичное правонарушение.

Источник агентства также утверждает, что мужчину несколько раз штрафовали за управление транспортным средством без прав. «С 2018 года он минимум четыре раза становился участником ДТП», — уточнил собеседник издания.

Авария произошла днем 25 ноября — водитель BMW на скорости проехал по островку безопасности, где находилось несколько человек, сбил их и скрылся. Момент ДТП попал на видео. Ранее сообщалось, что пострадали пять человек, включая мать с ребенком, которого она перевозила в коляске. Предположительно, водитель в момент аварии был пьян.

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