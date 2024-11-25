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00:29, 25 ноября 2024Путешествия

Рейс Анталья-Сочи задержали на семь часов

Рейс Анталья-Сочи авиакомпании «Азимут» задержали на семь часов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Рейс Анталья-Сочи авиакомпании «Азимут» перенесли на семь часов. Об этом указано на официальном сайте международного аэропорта Сочи.

Утверждается, что самолет рейсом A4-5052 (SSJ100-9) должен был прилететь в Сочи в 00:30 по московскому времени, однако сейчас время прибытия самолета составляет 7:20 с пометкой «задержан».

До этого самолет Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» загорелся в турецкой Анталье после грубой посадки из-за сдвига ветра. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам.

На возгорание лайнера отреагировали в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко заявил, что Росавиация уже разбирается в произошедшем.

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