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19:59, 25 ноября 2024Экономика

Россиянам предсказали сокращения в ряде секторов

HR-эксперт Лоикова: в РФ может отпасть надобность в бухгалтерах и кассирах
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Влияние нейросетей и других форм искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 году будет расти и вести к автоматизации некоторых ежедневных рутинных задач, а значит, и к тому, что некоторые профессии начнут терять актуальность. Об этом заявила независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Ее процитировал «Абзац».

По ее мнению, это приведет к сокращениям в некоторых секторах экономики. Например, упадет востребованность кассиров и работников сферы обслуживания. Кроме того, в значительной степени автоматизируется выполнение тех задач, которые сегодня выполняют бухгалтеры, специалисты по вводу данных, правовые консультанты, копирайтеры, контент-менеджеры, транспортные работники и сотрудники кол-центров. Как следствие, очень многим людям предстоит адаптироваться к новым технологиям и развивать навыки, которыми не может обзавестись искусственный интеллект.

Член Национального союза кадровиков Ирина Лялина согласна с тем, что ИИ заменяет многие виды работы. Например, в отдельных сегментах экономики становится все менее популярен труд в офисе. Дальнейшее развитие автоматизации оборачивается высвобождением большого числа рабочих рук. Падает спрос на бухгалтеров, кадровиков, менеджеров и юристов. На первое место выходит самообучение, а неквалифицированным становится тот, кто последний раз обучался пять лет назад.

Все более востребованными навыками оказываются программирование, работа с соцсетями, ИИ, big data и прочее. Традиционно востребованными остаются врачи, инженеры, специалисты по логистике, программисты, тестировщики. А наибольшей популярностью будут пользоваться высокопрофессиональные разработчики, специалисты по защите данных, аналитики. Дефицитными останутся массовые специальности в строительстве, ретейле, доставке, общественном питании, клининге.

Ранее сообщалось, что сегодня в РФ самыми дефицитными профессиями стали дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и продавцы-консультанты. Кроме того, в перечень самых востребованных профессий угодили администраторы магазинов, автослесари и автомеханики, фармацевты-провизоры, а также слесари и сантехники, агенты по недвижимости и мерчандайзеры.

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