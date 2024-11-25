Россиянина заподозрили в расправе над женой в День матери

В Ленобласти мужчина подозревается в убийстве матери своего новорожденного сына

В Ленинградской области 36-летнего мужчину заподозрили в расправе над 38-летней супругой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 24 ноября женщину с разрывом ушной раковины нашли в квартире на Голландской улице в Янино. Муж мешал врачам приблизиться к ней, полицейские задержали россиянина. Спасти россиянку не удалось: у нее были зафиксированы рваные раны правого уха, разрыв перепонки и глубокие ссадины на голове.

В квартире остался маленький сын пары. Он родился месяц назад. В день трагедии супруги отмечали это событие. Из квартиры изъяли четыре бутылки красного вина и штопор, которым предварительно было совершено преступление.

Ранее в Екатеринбурге полицейские задержали 37-летнего подозреваемого в жестокой расправе над 27-летней сестрой своей бывшей жены.