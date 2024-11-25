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10:10, 25 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчина расправился с сестрой экс-супруги на глазах у школьницы

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве девушки на Эльмаше
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Екатеринбурге полицейские задержали 37-летнего подозреваемого в жестокой расправе над 27-летней сестрой своей бывшей жены. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По данным издания, мужчину поймали на 79-м километре Николо-Павловской дороги. Он уже признал вину и рассказал, что встретил потерпевшую во дворе дома на улице Красных Командиров на Эльмаше. На него нахлынул приступ ненависти, и он напал с ножом на девушку. До совершения пресупления россиянин много пил.

Отмечается, что свидетелем расправы стала девятиклассница.

Ранее в Красноярском крае прокуратура организовала проверку после обнаружения искусанной 17-летней девушки в загоне для свиней.

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