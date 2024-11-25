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12:29, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

Российская блогерша прожила два года в США и рассказала о последствиях от местной еды

Блогерша Степанова заявила, что набрала пять килограммов за два года жизни в США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stephen Lam / Reuters

Популярная российская блогерша и психолог Вероника Степанова, живущая в Мексике, раскрыла влияние двух лет проживания в США на ее жизнь. На эту тему она высказалась в видео, доступном на ее YouTube-канале.

Степанова заявила, что всегда была достаточно худой женщиной. «Когда я приехала в Майами, я за два года от этой химической еды [набрала вес], несмотря на то, что я старалась покупать продукты в хороших магазинах, там были как будто бы фермерские яйца, но все это ерунда», — рассказала она о последствиях от местной еды.

Блогерша подчеркнула, что при переезде в США эмигрантам нужно понимать, что в этой стране им нужно «пить только воду, есть вареную курицу и один капустный лист», а также много заниматься спортом, чтобы оставаться в привычной форме. «Потому что если ты съешь чуть больше, то все — до свидания. (...) Меня подразнесло», — пояснила она. Степанова добавила, что набрала пять килограммов за время пребывания в Штатах, хотя и питалась здоровой едой.

Ранее Степанова, живущая в Мексике, высказалась об отношении к россиянам в Латинской Америке. Она заявила, что там нет русофобии.

До этого Степанова назвала причину отъезда из России. Психолог объяснила, что на родине она сталкивается с критикой со стороны родных, друзей и коллег.

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