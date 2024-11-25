Эксперт Clear Men Жегалова: шампунь-пилинг ускоряет рост волос у мужчин

Российским мужчинам раскрыли способы быстро отрастить волосы. Комментарий на эту тему от разработчика средств для кожи головы и волос Clear Men Derma Expert и кандидата химических наук Наталии Жегаловой поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала желающих сменить имидж пересмотреть ежедневный уход за волосами. По словам Жегаловой, лучше использовать шампуни-пилинги, которые улучшают микроциркуляцию в коже головы, что ускоряет рост волос. «Стоит пересмотреть и состав привычного шампуня: для сокращения выпадения в продукте может быть комплекс антиоксидантов из витаминов А,С,Е и пироктон оламина», — добавила она.

Кроме того, не стоит забывать и про несмываемый уход для мужских волос. Например, в него следует включить сыворотки, с помощью которых можно делать специальные массажи волосистой части головы. «Массаж усилит приток крови, фолликулы будут получать питательные вещества, волосы начнут расти активнее», — пояснила специалистка.

Помимо ухода важно обеспечить организм качественным питанием и отдыхом, считает собеседница издания. В рационе в достаточном количестве должны присутствовать не только белки, жиры, углеводы, но и витамины, микро- и макроэлементы.

Регулярные занятия спортом также помогут ускорить метаболизм, усилить кровообращение и, как следствие, улучшить рост волос за счет активного насыщения клеток кислородом. Помимо этого, качественный сон благоприятно скажется на росте волос.

В мае врач перечислила простые способы отрастить волосы в домашних условиях.