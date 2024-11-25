Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:47, 25 ноября 2024Ценности

Российским мужчинам раскрыли способы быстро отрастить волосы

Эксперт Clear Men Жегалова: шампунь-пилинг ускоряет рост волос у мужчин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Российским мужчинам раскрыли способы быстро отрастить волосы. Комментарий на эту тему от разработчика средств для кожи головы и волос Clear Men Derma Expert и кандидата химических наук Наталии Жегаловой поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала желающих сменить имидж пересмотреть ежедневный уход за волосами. По словам Жегаловой, лучше использовать шампуни-пилинги, которые улучшают микроциркуляцию в коже головы, что ускоряет рост волос. «Стоит пересмотреть и состав привычного шампуня: для сокращения выпадения в продукте может быть комплекс антиоксидантов из витаминов А,С,Е и пироктон оламина», — добавила она.

Материалы по теме:
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

Кроме того, не стоит забывать и про несмываемый уход для мужских волос. Например, в него следует включить сыворотки, с помощью которых можно делать специальные массажи волосистой части головы. «Массаж усилит приток крови, фолликулы будут получать питательные вещества, волосы начнут расти активнее», — пояснила специалистка.

Помимо ухода важно обеспечить организм качественным питанием и отдыхом, считает собеседница издания. В рационе в достаточном количестве должны присутствовать не только белки, жиры, углеводы, но и витамины, микро- и макроэлементы.

Регулярные занятия спортом также помогут ускорить метаболизм, усилить кровообращение и, как следствие, улучшить рост волос за счет активного насыщения клеток кислородом. Помимо этого, качественный сон благоприятно скажется на росте волос.

В мае врач перечислила простые способы отрастить волосы в домашних условиях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

      Во Франции призвали к протестам из-за планов направить европейские войска на Украину

      Вяльбе выразила несогласие с Путиным

      В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

      Ущерб из-за возгорания Superjet 100 в Анталье оценили в миллиарды рублей

      Вучич определил политику Сербии словами «сижу на одном стуле»

      Шольц озвучил свои планы на Украину после выдвижения на пост канцлера

      Автомобилистам напомнили о штрафах из-за резины

      Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

      Поджигатель Корана Журавель получил 13,5 года колонии за госизмену в пользу СБУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше