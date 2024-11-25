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08:00, 25 ноября 2024Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала видео с переодеванием в облегающие шорты

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новое видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На ролике легкоатлетка вместе с подругами переодевается из повседневной одежды в фиолетовые короткие облегающие шорты и топ. «Перезагрузка "Могучих рейнджеров"», — подписала пост она. Видео собрало более 30 тысяч лайкой.

Ранее немецкая бегунья отобралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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