Т-банк: все сервисы банка работают в штатном режиме

Сервисы Т-банка восстановили работу и функционируют в штатном режиме. Об этом со ссылкой на представителя кредитной организации сообщает ТАСС.

Ранее Т-банк предупредил о возможных проблемах с платежами и переводами в мобильном приложении. На сбои в работе пожаловались порядка 350 человек, отмечают в сервисе «Сбой.рф».

«У незначительного числа клиентов в течение нескольких минут могли наблюдаться сложности с совершением платежей и переводов в приложении. Проблема уже устранена, все сервисы работают в штатном режиме», — сообщил представитель Т-банка.

Вечером во вторник, 19 ноября, произошел сбой в работе Мосбиржи, который стал причиной остановки торгов на срочном рынке. Сделки не совершались из-за аппаратной ошибки. Торги были остановлены в 16:18, а возобновились с 16:50. «Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование», — сообщили представители площадки.