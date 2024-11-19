Причиной остановки торгов на срочном рынке стала аппаратная ошибка

Мосбиржа назвала причину остановки торгов на срочном рынке, которая произошла вечером во вторник, 19 ноября. Об этом говорится на сайте площадки.

Указывается, что сделки не совершались из-за аппаратной ошибки. Торги были остановлены в 16:18, а возобновились с 16:50. «Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование», — говорится в сообщении.

Отдельно указано, что торги на фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также денежном рынке проводятся в штатном режиме.

В начале ноября Мосбирда откладывала начало торгов на фондовом рынке. Тогда объясняли, что задержка была связана с ошибкой в работе торгово-клиринговой системы.

Похожий инцидент произошел 14 августа. Тогда сделки на фондовом рынке не проводились чуть более часа. Позже представители Мосбиржи объяснили сбой программной ошибкой, связанной с неверной работой с памятью на отдельных серверах доступа.