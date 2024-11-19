Мосбиржа назвала причину остановки торгов на срочном рынке, которая произошла вечером во вторник, 19 ноября. Об этом говорится на сайте площадки.
Указывается, что сделки не совершались из-за аппаратной ошибки. Торги были остановлены в 16:18, а возобновились с 16:50. «Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование», — говорится в сообщении.
Отдельно указано, что торги на фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также денежном рынке проводятся в штатном режиме.
В начале ноября Мосбирда откладывала начало торгов на фондовом рынке. Тогда объясняли, что задержка была связана с ошибкой в работе торгово-клиринговой системы.
Похожий инцидент произошел 14 августа. Тогда сделки на фондовом рынке не проводились чуть более часа. Позже представители Мосбиржи объяснили сбой программной ошибкой, связанной с неверной работой с памятью на отдельных серверах доступа.