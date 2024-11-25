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13:58, 25 ноября 2024Экономика

Собственников призвали выполнить одну процедуру после продажи жилья

Депутат Гаврилов: продавец должен снять обременение в виде залога с жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

После продажи квартиры бывший собственник должен самостоятельно снять обременение в виде залога. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передают NEWS.ru.

По словам эксперта, обременение записывается в Едином госреестре недвижимости как «ипотека в силу закона» и накладывается в том случае, если у покупателя нет средств на полную оплату объекта. Это дает возможность частичной оплаты, на время которой квартира будет находиться в залоге у продавца. При этом квартиру с обременением нельзя продать третьему лицу, а продавец сможет возместить ущерб через суд, если не получит полную сумму.

«После получения всех денег от покупателя и после регистрации покупателем права собственности в Росреестре продавец должен снять обременение с квартиры, автоматически это не произойдет», — рассказал Гаврилов. Он добавил, что это можно сделать через МФЦ или на официальном сайте Росреестра, направив заявление о погашении записи об ипотеке.

Ранее Гаврилов напомнил, что россияне имеют право отсутствовать при продаже квартиры в случае болезни или срочного отъезда. В таком случае владельцу нужно оформить доверенность на супруга, родственника или другое поверенное лицо.

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