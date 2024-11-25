Стала известна судьба жителей в районе падения самолета в Вильнюсе

ТАСС: жители в районе падения самолета DHL в Вильнюсе не пострадали

Руководитель национального антикризисного центра Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил, что жители в районе падения самолета компании DHL не пострадали, передает ТАСС.

«По счастливой случайности самолет упал не на жилой двухэтажный дом, как сообщалось ранее, а рядом с ним», — рассказал Виткаускас. По его словам, с места были эвакуированы 12 местных жителей, пострадавших среди них нет.

Ранее радио LRT со ссылкой на данные Департамента противопожарной защиты и спасения республики сообщило, что трое человек при падении самолета пострадали, еще один человек не выжил.