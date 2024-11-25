ТАСС: 400 военных из ГССТ Украины перевели в танковые подразделения ВСУ

Около 400 военных перевели в танковые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) страны, предназначенной для охраны объектов транспортной системы. Об этом заявил пленный боец украинской армии Александр Приймачук, передает ТАСС.

«С ГССТ нас собрали человек 400, привезли в какой-то лес и, как говорится, продали в 17-ю танковую [бригаду]», — рассказал он.

По словам пленного, его мобилизовали в украинскую армию как водителя, однако машину так и не выдали. Вместо этого он получил автомат и в карауле охранял мосты и другие объекты. Мужчина также добавил, что в качестве подготовки его вместе с сослуживцами один раз вывезли на полигон, где дали отстрелять 12 патронов.

Ранее украинский военнопленный Александр Залесский рассказал, что командование бросило на поле боя его подразделение, набранное из мобилизованных. По словам бывшего украинского солдата, их группа понесла потери после боя в районе села Галицыновка в Донецкой народной республике, после чего запросила эвакуацию, однако на обозначенной точке их никто не ждал.