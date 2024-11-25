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21:35, 25 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о зачистке села Романовка в ДНР от ВСУ

Рогов: ВС России проводят зачистку села Романовка в ДНР от ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Военнослужащие ВС России оттеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Романовка к югу от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Российские военные проводят зачистку населенного пункта от противника, об этом заявил в беседе с агентством ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«По Романовке: наши войска стремительным ударом выбили подразделения ВСУ из населенного пункта, проводится его зачистка», — уточнил Рогов.

Ранее стало известно, что у ВСУ не получается удержать под своим контролем населенный пункт Курахово. Скорое отступление украинской армии из города с сопутствующими большими потерями личного состава предрек британский аналитик Александр Меркурис.

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