Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:38, 25 ноября 2024Силовые структуры

Суд освободил из-под стражи подозреваемого в развратных действиях российского священника

В Екатеринбурге суд освободил священника, подозреваемого в развратных действиях
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд освободил из-под стражи священника, подозреваемого в развратных действиях в отношении студентки. Об этом сообщает Telegram-канал Е1.ru.

По данным канала, подозреваемый 26-летний Даниил родом из Тюмени. Там он закончил духовную семинарию, а продолжил обучение уже в Екатеринбурге. Работал клириком в храме «Большой Златоуст» в сане иерея. Имеет церковные награды и положительные характеристики. После происшествия информация о нем удалена с церковных сайтов.

В Октябрьском районном суде избрали меру пресечения в виде запрета на общение по телефону и через интернет с потерпевшей. Бывшего священника освободили в зале суда.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали подозреваемого в нападении и сексуальном насилии над студенткой священника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У загоревшегося в Турции Superjet 100 уже отказывал двигатель. Что еще известно об инциденте?

      Врезавшегося в толпу пешеходов в российском городе водителя BMW задержали

      Раскрыт суммарный размер помощи Украине от Всемирного банка

      Ельцин-центр отменил выступление правнучки Хрущева после призыва проверить ее на шпионаж

      Русский актер снимет в Голливуде фильм по культовой игре

      В России отреагировали на удар ракетами ATACMS по Курской области

      Сырский распорядился создать центры рекрутинга в каждой бригаде ВСУ

      Стилист раскритиковал новый имидж Глюкозы словами «похожа на заезженную русалку»

      Российский фондовый рынок продолжил падение

      Партизанивший в Донбассе 94-летний россиянин вернулся туда через 80 лет с одной целью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше