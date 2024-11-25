Суд освободил из-под стражи подозреваемого в развратных действиях российского священника

В Екатеринбурге суд освободил священника, подозреваемого в развратных действиях

В Екатеринбурге суд освободил из-под стражи священника, подозреваемого в развратных действиях в отношении студентки. Об этом сообщает Telegram-канал Е1.ru.

По данным канала, подозреваемый 26-летний Даниил родом из Тюмени. Там он закончил духовную семинарию, а продолжил обучение уже в Екатеринбурге. Работал клириком в храме «Большой Златоуст» в сане иерея. Имеет церковные награды и положительные характеристики. После происшествия информация о нем удалена с церковных сайтов.

В Октябрьском районном суде избрали меру пресечения в виде запрета на общение по телефону и через интернет с потерпевшей. Бывшего священника освободили в зале суда.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали подозреваемого в нападении и сексуальном насилии над студенткой священника.

