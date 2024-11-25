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12:51, 25 ноября 2024Силовые структуры

В регионе задержали подозреваемого в развратных действиях со студенткой священника

В Екатеринбурге священника подозревают в развратных действиях со студенткой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Екатеринбурге священника подозревают в развратных действиях со студенткой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает E1.ru.

По данным канала, задержанным оказался 26-летний священник. Мужчина специально шел за девушкой, которая возвращалась домой с концерта. Как рассказала пострадавшая, она ускорила шаг и подошла к подъезду своего дома, где преступник начал совершать развратные действия. А когда она попыталась открыть дверь, он схватил ее и закрыл проход ногой и телом. Тогда женщина постаралась быстро уйти, но мужчина побежал следом и набросился на нее.

У напавшего есть жена и ребенок. Что сподвигло его на этот шаг, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчина расправился с сестрой экс-супруги на глазах у школьницы.

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