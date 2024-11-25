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13:48, 25 ноября 2024Бывший СССР

Сырский распорядился создать центры рекрутинга в каждой бригаде ВСУ

Сырский: в каждой бригаде ВСУ будут созданы центры рекрутинга
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский дал распоряжение создать подразделения по рекрутингу военных в каждой бригаде. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

Сообщается, что это нововведение позволит командирам улучшить организацию мероприятий вербовки добровольцев. В ведомстве также сообщили, что такой приказ отдан каждому командиру бригады. В октябре отдельные бригады ВСУ уже получили право в обход территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), набирать рекрутов в свои ряды.

Ранее стало известно, что из-за новых правил украинского кабмина большинство украинцев потеряет право на бронь от мобилизации. По мнению депутата Верховной Рады Богдана Кицака, многие сотрудники компаний не пройдут по новому критерию, согласно которому они должны быть трудоустроены на предприятие до 18 мая 2024 года.

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