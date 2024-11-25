Сырский распорядился создать центры рекрутинга в каждой бригаде ВСУ

Сырский: в каждой бригаде ВСУ будут созданы центры рекрутинга

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский дал распоряжение создать подразделения по рекрутингу военных в каждой бригаде. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

Сообщается, что это нововведение позволит командирам улучшить организацию мероприятий вербовки добровольцев. В ведомстве также сообщили, что такой приказ отдан каждому командиру бригады. В октябре отдельные бригады ВСУ уже получили право в обход территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), набирать рекрутов в свои ряды.

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