Талибы приняли российскую делегацию во главе с Шойгу

Alemarah: российскую делегацию во главе с Шойгу приняли в Кабуле

Представители правящей в Афганистане группировки «Талибан» (признана террористической организацией и запрещена в России) приняли в Кабуле российскую делегацию во главе с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Alemarah.

«Обсуждения в ходе встречи были сосредоточены на укреплении политических отношений, содействии экономическому сотрудничеству, содействии торговле и транзиту, а также поощрении российских инвестиций в Афганистан», — передает афганское агентство.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва не будет искусственно тормозить процесс снятия с «Талибана» статуса террористической организации.