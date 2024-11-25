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17:17, 25 ноября 2024Мир

Талибы приняли российскую делегацию во главе с Шойгу

Alemarah: российскую делегацию во главе с Шойгу приняли в Кабуле
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Представители правящей в Афганистане группировки «Талибан» (признана террористической организацией и запрещена в России) приняли в Кабуле российскую делегацию во главе с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Alemarah.

«Обсуждения в ходе встречи были сосредоточены на укреплении политических отношений, содействии экономическому сотрудничеству, содействии торговле и транзиту, а также поощрении российских инвестиций в Афганистан», — передает афганское агентство.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва не будет искусственно тормозить процесс снятия с «Талибана» статуса террористической организации.

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