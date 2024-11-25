Трампу предрекли трудности при попытке завершить конфликт на Украине

Politico: Трампа ждут трудности при попытке завершить конфликт на Украине

Избранного президента США Дональда Трампа ждут трудности при попытке завершить конфликт на Украине. Об этом заявило американское издание Politico.

«Трампу уже светит перспектива нарушить одно из его самых громких предвыборных обещаний: он неоднократно уверял, что закончит конфликт еще до того, как вступит в должность президента», — предрек сложности автор статьи Майкл Хирш.

Причиной, по которой Трампу будет сложно разрешить конфликт, обозреватель назвал его текущую эскалацию. В статье упоминается в том числе решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена разрешить Украине бить вглубь России дальнобойным оружием. Уточняется, что будущий советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц назвал такую меру еще одним шагом вверх по лестнице эскалации.

Кроме того, как заявил Хирш, в данный момент действия как Москвы, так и Киева не играют на руку будущему лидеру США в его желании прекратить конфликт.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп также рассчитывает выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Отмечалось, что политик при этом планирует ужесточить санкции против Ирана.