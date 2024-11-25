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03:55, 25 ноября 2024Бывший СССР

Украинский солдат попал в плен через неделю после учебки

РИА Новости: солдат ВСУ попал в плен под Курахово через неделю после учебки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в плен через неделю после прохождения обучения. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Военнопленный Денис Волошин поделился, что его отправили в учебную часть в августе, там он пробыл около месяца. После этого его отвезли в населенный пункт Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

«Вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: "Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию". Но он не говорил, что это будет ноль"», — сказал собеседник агентства.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что солдат учат стрелять по видео на YouTube. Его мобилизовали в 152 бригаду ВСУ, после чего направили в Польшу, где находилась база обучения военных.

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