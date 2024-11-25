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13:23, 25 ноября 2024Россия

В Белгородской области выступили против трат всех средств из бюджета на СВО

Гладков выступил против трат всех средств из белгородского бюджета на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против трат всех средств регионального бюджета на специальную военную операцию (СВО). Его заявление приводит Ura.ru.

Гладков допустил, что люди начнут уезжать из Белгородской области, если не будет инвестиций в социальную сферу и благоустройство.

«Если будем деньги все тратить на военные нужды, все люди уйдут», — сказал губернатор.

Он призвал подчиненных продолжать финансирование школ и детских садов даже в условиях, с которыми столкнулся приграничный регион.

До этого Гладков рассказал, что Белгородская область готовится к возможному ухудшению оперативной ситуации, включая потенциальное отсутствие газа и электричества в некоторых населенных пунктах.

Он напомнил, что еще после атак Вооруженных сил Украины в 2022 году власти начали устанавливать системы резервной генерации и водоснабжения в приграничных районах.

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