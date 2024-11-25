В Красноярском крае пожаловались на массовое бесплодие из-за загрязнения воздуха

Дюков: загрязнение воздуха вызвало массовое бесплодие в Красноярском крае

Загрязнение воздуха стало причиной массового бесплодия в Красноярском крае. Об этом заявил депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков в беседе с Ura.ru.

«Воздух загрязнен из-за выбросов алюминиевого завода, огромного количества машин, печного отопления и других производств», — сказал он.

В Роспотребнадзоре сообщили, что с началом отопительного сезона в Минусинске уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышает норму в три раза. По данным ведомства, в воздух выбрасывается много золы, оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена — это вещество вызывает мутации эмбриона и его гибель.

В краевом министерстве здравоохранения сообщили, что в текущем году рождаемость в Красноярском крае упала на 4,5 процента.

Ранее ученые Медицинской школы Университета Яньань и больницы при Университете Яньань обнаружили опасность загрязненного воздуха для беременных, который повышает вероятность выкидыша.