Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:23, 25 ноября 2024Бывший СССР

В Литве рассказали о последних словах пилотов перед крушением самолета в Вильнюсе

Пилоты разбившегося самолета в Вильнюсе перед падением спрашивали про посадку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Пилоты разбившегося самолета DHL в Вильнюсе перед падением запрашивали данные о посадке из-за плохой видимости. О последних словах летчиков до крушения рассказали на портале Delfi.lt.

Портал опубликовал запись разговора пилотов с центром управления полетами за некоторое время до падения самолета. «Работник центра передает информацию, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов», — приводится в публикации расшифровка диалога.

Отмечается, что позднее центр управление полетами одобрил снижения высоты судна до 2700 фунтов.

Утром, 25 ноября самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе. Он упал в районе жилых домов и загорелся. О пострадавших на земле не сообщается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

      Преподаватель вуза поверил мошенникам и остался без квартиры и сбережений

      В Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров

      Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом

      МИД допустил размещение российских ракет в Азии

      Российским регионам предсказали штормовой ветер

      Остановивший въехавшего в толпу пешеходов водителя россиянин рассказал подробности ДТП

      Путин высказался о российской вакцине от рака

      Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Петербурге

      Спрогнозирован пиковый период мирового спроса на нефть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше