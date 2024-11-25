В Одесской области произошли взрывы

Страна.ua: в Одесской области Украины произошли взрывы

В Одесской области на юге Украины произошли взрывы. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики», — говорится в сообщении издания, опубликованном 25 ноября в 15:56. Где именно произошли взрывы, не сообщалось.

Незадолго до этого, в 14:46 глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что в Сумской области Украины в результате взрывов были повреждены предприятия и объекты инфраструктуры. Какие именно объекты были повреждены в результате взрывов, не уточняется.