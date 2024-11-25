В отношении блогера Варламова возбуждено уголовное дело

В Москве против Варламова возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента

В Москве уголовное дело возбудили в отношении блогера Ильи Варламова (включен в реестр иноагентов) за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Материалы находятся на контроле у прокуратуры.

По данным правоохранителей, в течении года Варламов дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Ранее сообщалось, что блогеру может грозить до двух лет колонии за игнорирование требований закона об иноагентах.