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14:24, 25 ноября 2024Силовые структуры

В отношении блогера Варламова возбуждено уголовное дело

В Москве против Варламова возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве уголовное дело возбудили в отношении блогера Ильи Варламова (включен в реестр иноагентов) за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Материалы находятся на контроле у прокуратуры.

По данным правоохранителей, в течении года Варламов дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Ранее сообщалось, что блогеру может грозить до двух лет колонии за игнорирование требований закона об иноагентах.

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