Депутат Чепа: готовность ВСУ отказаться от территорий связана с демотивацией

Готовность солдат Вооруженных сил Украины отказаться от части территорий страны в пользу России связана с их демотивацией и нежеланием воевать, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«В настоящее время, по украинской статистике, примерно 25 процентов среди военных — контрактники, 75 процентов — мобилизованные. Из мобилизованных, по оценкам Украины, 70 процентов привлекли в армию насильно. Поэтому что они хотят ожидать от своих вооруженных сил, которые при первом же случае бегут из армии, и дезертирство там процветает», — сказал депутат.

Как сообщил журнал The Economist со ссылкой на опрошенных украинских офицеров, все больше бойцов ВСУ готовы уступить России часть территорий в обмен на прекращение военных действий.

Из-за стремительного продвижения российских сил и проблем с мобилизацией на территории самой Украины стране не хватает бойцов, в том числе добровольцев. Кроме того, среди военнослужащих сейчас много возрастных мужчин старше 50 лет, которые испытывают разные проблемы со здоровьем. Журналисты также пишут, что из-за этих факторов в рядах ВСУ не хватает мотивации.