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14:11, 25 ноября 2024Россия

В России женщину выгнали из ресторана из-за никаба

В Обнинске женщину в никабе выгнали из ресторана
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

В городе Обнинске Калужской области женщину выгнали из ресторана. Это произошло из-за ее одежды, сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Внимание на внешний вид посетительницы обратили находившиеся в заведении горожане. В связи с этим муж женщины начал проявлять агрессию и потребовал не снимать его жену.

После охрана вывела мужчину и его спутницу. Им заявили, что женщинам в никабе путь в ресторан закрыт, отмечает канал. Мужчина, который на видео назвал себя гражданином России, обратился в полицию.

Ранее в Тюмени не допустили до занятий школьницу в платке — хиджабе. Позднее родителям девочки удалось примириться с администрацией.

ЖЗЛ
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