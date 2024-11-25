В российском регионе зафиксировали вспышку сифилиса среди мигрантов

В Свердловской области зафиксировали вспышку сифилиса среди мигрантов

В Свердловской области зафиксировали вспышку сифилиса среди мигрантов. На это обратил внимание кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН, экс-главврач областного кожвендиспансера Николай Струин, пишет ЕАН.

Согласно приведенной статистике, в первые три месяца 2024 года в российском регионе было диагностировано 42 случая сифилиса среди мигрантов, за полгода — уже 78 случаев, за восемь месяцев — 151 случай.

«Это уже превышает число зарегистрированных случаев сифилиса у иностранцев за весь 2023 год на 11,1 процента, и всего за июль-август увеличилось в два раза против цифр полугодия текущего года», — отметил Струин, добавив, что в большинстве ситуаций сифилис у иностранцев выявляют уже на поздней стадии.

По мнению эксперта, цифры могут быть заниженными, так как многие иностранцы проходят обследование в частных клиниках, чьи отчеты не всегда входят в общую статистику.

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