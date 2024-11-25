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03:19, 25 ноября 2024Мир

В США мигранты начали готовиться к массовой депортации

NYT: мигранты в США начали готовиться к массовой депортации при Трампе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Находящиеся в США мигранты готовятся к массовой депортации, которая может начаться после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Утверждается, что среди мигрантов вырос спрос на услуги юристов по делам миграции. Люди начали принимать меры для того, чтобы избежать депортации — в частности, они стараются быстрее вступить в брак с американцами.

«Люди с грин-картами хотят как можно скорее стать гражданами. Люди, имеющие неясный правовой статус или въехавшие в страну нелегально, изо всех сил пытаются подать заявление о предоставлении убежища, потому что даже наличие ходатайства защитит их от депортации», — указано в материале.

Ранее Трамп подтвердил планы о введении в стране чрезвычайного положения. Он отреагировал на пост политика Тома Фиттона, указавшего, что новый глава Белого дома может установить режим ЧП для борьбы с нелегальной миграцией. «Правда!» — написал избранный президент.

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