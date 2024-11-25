В США увидели оказавшихся при власти «кремленологов»

Politico: власти США превратились в «кремленологов» из-за Трампа

Власти США превратились в «кремленологов» после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом изданию Politico рассказал Джим Таунсенд, аналитик Центра новой американской безопасности.

По его словам, сейчас политические элиты пытаются понять, кто окажется фаворитом у следующего главы Белого дома, исходя из того, с кем тот играет в гольф или наблюдает за боями в UFC. Эксперт пояснил, что во времена холодной войны на Западе изучали фото расстановки советских политиков на военных парадах, чтобы сделать предположения о том, кто имел влияние внутри Кремля.

«Марко Рубио — госсекретарь, но будет ли Трамп слушать мнение Илона Маска по Украине? Кто будет принимать окончательное решение по НАТО — Майк Уолтц, Дональд Трамп-младший или Такер Карлсон? Мы поглощены этими вопросами. Честно говоря, это уже изматывает, но это важно», — заявил Таунсенд.