Заклятый враг принца Гарри и главная помеха его возвращению уйдет в отставку

Самый влиятельный придворный короля Великобритании Карла III уйдет в отставку

Частный секретарь короля Великобритании Карла III Клайв Олдертон, считающийся одним из самых влиятельных придворных, уйдет в отставку. Об этом сообщает издание Daily Beast.

О планах Олдертона узнала журналистка Тина Браун, в прошлом возглавлявшая журналы New Yorker и Vanity Fair. В свое время она дружила с принцессой Дианой и по-прежнему поддерживает контакты с приближенными королевской семьи.

В своей рассылке Браун пишет, что Олдертон был заклятым врагом принца Гарри и главной помехой для его возвращения в Великобританию. Тот отвечал ему взаимностью и в своих мемуарах называл Олдертона и его приспешников «насекомыми, жужжащими у дворца».

По мнению Браун, опала принца Гарри — это во многом дело рук Олдертона. Он и другие частные секретари сами решают, кого допустить к королю, а кого не стоит, и за счет этого оказывают огромное влияние на политику Букингемского дворца. После его ухода препятствий для примирения Гарри и королевской семьи станет меньше.

Ранее сообщалось, что, по словам бывшего сотрудника дворца, Карл III был бы рад увидеть детей вместе. Против выступает принц Уильям, который остается врагом самой идеи примирения.