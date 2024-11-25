Заявление Зеленского о ситуации на фронте назвали уловкой

Рогов назвал уловкой и туманом войны заявление Зеленского об угрозах в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский использует информацию о якобы существующих для Вооруженных сил республики (ВСУ) угрозах на запорожском направлении в качестве уловки. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал сообщение украинского лидера по результатам доклада главкому ВСУ Александра Сырского о том, что поступают данные о явных угрозах для украинских подразделений на этом участке фронта.

«Это заявление — уловка и намеренное преувеличение. Чисто психологическая операция информационного прикрытия тумана войны, где специально рассказывается о том, как все сложно и тяжело на запорожском направлении, чтобы потом показать, как хорошо ВСУ удерживают оборону», — подчеркнул Рогов.