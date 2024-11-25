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12:06, 25 ноября 2024Ценности

Жена Джастина Бибера показала фигуру через три месяца после родов

Модель Хейли Бибер показала фигуру через три месяца после родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @haileybieber

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном наряде через три месяца после родов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя жена певца Джастина Бибера показала фигуру в лонгсливе и ультракоротких шортах. Манекенщица убрала волосы от лица, нанеся при этом макияж в нюдовых оттенках. Она сфотографировалась в спортзале.

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Известно, что у пары родился сын — Джек Блюз Бибер.

В октябре Хейли Бибер прогулялась в коротких шортах спустя два месяца после родов.

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