Жена Джастина Бибера показала фигуру через три месяца после родов

Модель Хейли Бибер показала фигуру через три месяца после родов

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном наряде через три месяца после родов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя жена певца Джастина Бибера показала фигуру в лонгсливе и ультракоротких шортах. Манекенщица убрала волосы от лица, нанеся при этом макияж в нюдовых оттенках. Она сфотографировалась в спортзале.

Известно, что у пары родился сын — Джек Блюз Бибер.

В октябре Хейли Бибер прогулялась в коротких шортах спустя два месяца после родов.