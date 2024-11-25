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13:05, 25 ноября 2024Бывший СССР

Житель Селидово рассказал о казни гражданских польскими наемниками ВСУ

РИА Новости: польские наемники ВСУ расстреливали мирных жителей Селидово
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За несколько дней до освобождения Селидово российскими войсками польские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали расстреливать мирных жителей. О казни людей иностранцами рассказал РИА Новости житель города.

«Были поляки с Украины, может, какие-то карательные войска. (...) Буквально за два дня они начали убивать людей. Может, они чувствовали, что заходят российские войска», — приводятся в публикации слова мужчины.

Он предположил, что украинское командование отдало подобный приказ, чтобы затем обвинить ВС России в расстрелах мирных жителей.

Ранее житель Селидово Владимир Романенко рассказал об убийстве военнослужащими ВСУ его семьи. По его словам, он выходил из туалета на улице, когда увидел украинского военного, который заставил его родственников встать лицом к стене.

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