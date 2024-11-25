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13:45, 25 ноября 2024Культура

Звезду «Детей шпионов» обвинили в насилии

Актера Роберта Вито обвинили в насилии и избиении девушки
Андрей Шеньшаков

Фото: Araya Doheny / Getty Images

Актер Роберт Вито, известный по роли в фильме «Дети шпионов», арестован по подозрению в домашнем насилии, но избежит тюрьмы. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации источника, изначально полицию вызвали в дом артиста в Лос-Анджелесе. Причиной стал инцидент с его теперь уже бывшей девушкой Линдси Дженнингс. Сообщается, что между ними произошла ссора, в ходе которой Вито сильно толкнул их сына на диван, а также применил физическое насилие к Дженнингс. Известно, что ребенок не пострадал, но звезду арестовали из-за видимых следов побоев на теле девушки.

Впрочем, как стало известно, звезде «Детей шпионов» тюрьма не грозит: прокуратура Лос-Анджелеса передала дело в городскую прокуратуру для предъявления обвинений в совершении административного правонарушения, а не уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что в отношении рэпера и продюсера P.Diddy выдвинули еще несколько обвинений.

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