Американский экономист назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми

Экономист Сакс: оскорбления в адрес Путина со стороны властей США недопустимы

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom назвал недопустимыми оскорбления и грубые высказывания со стороны властей США в адрес президента России Владимира Путина.

«Никто, занимающий ответственную должность, не должен говорить оскорбления вульгарным образом, находясь в разгаре войны с ядерной сверхдержавой», — сказал он. По его словам, грубости в адрес российского лидера недопустимы ни при каких обстоятельствах. Сакс отметил, что это показывает «полную безответственность» того, кто произносит оскорбления.

Ранее Сакс заявил, что в Соединенных Штатах и НАТО в настоящее время нет нормального руководства. Он считает, что в Штатах и НАТО отсутствует нормальное руководство, которое должно быть как в стране, так и на уровне альянса. По словам экономиста, «непонятно, кто принимает решение в Соединенных Штатах и это в самом деле тревожит».