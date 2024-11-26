Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:48, 26 ноября 2024Мир

Американский экономист назвал оскорбления в адрес Путина недопустимыми

Экономист Сакс: оскорбления в адрес Путина со стороны властей США недопустимы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джеффри Сакс

Джеффри Сакс. Фото: Max Rossi / Reuters

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom назвал недопустимыми оскорбления и грубые высказывания со стороны властей США в адрес президента России Владимира Путина.

«Никто, занимающий ответственную должность, не должен говорить оскорбления вульгарным образом, находясь в разгаре войны с ядерной сверхдержавой», — сказал он. По его словам, грубости в адрес российского лидера недопустимы ни при каких обстоятельствах. Сакс отметил, что это показывает «полную безответственность» того, кто произносит оскорбления.

Ранее Сакс заявил, что в Соединенных Штатах и НАТО в настоящее время нет нормального руководства. Он считает, что в Штатах и НАТО отсутствует нормальное руководство, которое должно быть как в стране, так и на уровне альянса. По словам экономиста, «непонятно, кто принимает решение в Соединенных Штатах и это в самом деле тревожит».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Большая победа для законности». Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против избранного президента США

      Маск рассказал о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне

      Китай отверг обвинения в пособничестве наркотрафику в США

      В Германии оценили шансы Шольца остаться канцлером ФРГ

      Обнаружены свидетельства горячей воды на Марсе

      Трамп прокомментировал обвинения в адрес Бориса Эпштейна

      Рекламные фото Ким Кардашьян в нижнем белье и с крестом на шее вызвали гнев общественности

      Захарова отреагировала на прекращение уголовных дел против Трампа

      Трамп пригрозил двум странам пошлинами за наркотрафик

      Малышева призвала россиян не питать иллюзий насчет прокладок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше