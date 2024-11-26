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01:15, 26 ноября 2024Мир

Байден помиловал индеек перед Днем благодарения

Джо Байден помиловал индеек Персик и Цветок перед Днем благодарения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден помиловал индеек Персик и Цветок в ходе традиционной церемонии перед Днем благодарения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Птиц вырастили в городе Нортфилд в штате Миннесота. Персик весит приблизительно 18,6 килограмма, Цветок — около 18,1 килограмма.

Отмечается, что после церемонии животных вернут на ферму в Миннесоте, где они будут исполнять обязанности «амбассадоров по сельскому хозяйству».

Ранее Байден назвал себя своим мужем в ходе выступления на торжественном ужине Белого дома. «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал американский лидер, приветствуя гостей.

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