Боевой потенциал подготовленной во Франции бригады ВСУ оценили

Военный эксперт Онуфриенко счел бригаду «Анна Киевская» ВСУ недоукомплектованной

Подготовленная во Франции бригада «Анна Киевская» Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывает дефицит в технике и является недоукомплектованной. Боевой потенциал недавно вернувшегося на Украину соединения оценил в разговоре со «Взглядом» военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тысячи обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тысячи солдат. (...) Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось», — заявил эксперт.

Он добавил, что бригада вряд ли сможет переломить ход боевых действий на каком-либо из направлений.

Ранее пленный украинский боец Владимир Молозин рассказал об обучении солдат ВСУ в Польше. По его словам, военных учили стрелять на симуляторах, напоминающих компьютерные игры.

