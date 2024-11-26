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20:03, 26 ноября 2024Бывший СССР

Большинство украинцев заявили о поддержке начала переговоров с Россией

«Страна.ua»: большинство украинцев выступили за начало переговоров с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Большинство украинцев заявили о поддержке начала переговоров с Россией и «заморозке боевых действий». Это следует из опроса Центра «Социальный мониторинг», данные передает «Страна.ua».

Как сообщает издание, 64 процента опрошенных выступили за заморозку боевых действий. При этом 39 процентов респондентов заявили, что устраивающим окончанием конфликта был бы выход на международные границы от 1991 года, 56 процентов не поддержали такой вариант.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что избранный президентом США Дональд Трамп сделал достаточно серьезное заявление о том, что он готов урегулировать украинский конфликт до инаугурации.

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