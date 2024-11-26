Депутат Рады Безуглая: риск коллапса государственности на Украине растет

На Украине растет риск коллапса государственности из-за повальной коррупции. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта. И, конечно, красивые фото (...) Риск коллапса государственности возрастает», — написала Безуглая.

По ее словам, старшее, опытное в интригах поколение чиновников и военных объединилось, чтобы уничтожить более конкурентоспособную молодежь.

Ранее Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области. По ее словам, Сырский при этом умолчал о территориальных потерях в Донецкой народной республике и Харьковской области за время курской операции.