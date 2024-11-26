Доктор Мясников рассказал о подлой особенности живота

Врач Мясников заявил, что упражнения от жира на животе нужно делать каждый день

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о «подлой» особенности живота. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников напомнил, что жир на животе может появиться из-за метаболического синдрома — состояния, из-за которого может случиться инфаркт или инсульт, а также повышаются риски развития онкологических заболеваний. Врач заявил, что избавиться от живота можно с помощью правильного питания и комплекса упражнений.

«Есть у живота одна особенность подлая: животом нужно заниматься каждый божий день. Меня так учили с детства», — предупредил доктор. Он добавил, что желающим избавиться от лишнего жира в этой области следует делать упражнения на пресс и на другие группы мышц.

Ранее Мясников развеял распространенный миф о похудении. По словам враче, для снижения веса недостаточно следить за соотношением белков, жиров и углеводов.

