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05:33, 26 ноября 2024Мир

Экс-адвокат Трампа перечислил дела против политика в штатах

Экс-адвокат Трампа заявил, что дела в штатах сложнее закрыть, чем федеральные
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Уголовные дела против избранного президента США Дональда Трампа в разных штатах отличаются от федеральных и не подлежат юрисдикции правительства. Об этом заявил экс-адвокат политика-республиканца Джо Такопина в беседе с РИА Новости.

Однако, по словам адвоката, вероятность тюремного срока остается крайне низкой.

Такопина отметил, что, например, дело в Нью-Йорке связано с вопросами апелляции из-за решения Верховного суда о неприкосновенности. А это «серьезные вопросы», уточнил он.

Юрист назвал впечатляющим то, как американский политик сумел выйти из ситуации с четырьмя уголовными обвинениями против него, одержать победу в борьбе за переизбрание и «оставить большую часть этих дел позади».

Ранее Трамп назначил личного адвоката по уголовным делам Тодда Бланша заместителем генерального прокурора.

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