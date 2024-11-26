Беспилотник сбит над российским регионом

Минобороны: украинский дрон сбит над Курской областью

Украинский беспилотник сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 10:30 мск. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки, они пикируют на цель и взрываются.

Вечером 25 ноября над Курской областью были сбиты еще два беспилотника.